Oran. «El Concejo no puede ser una ‘escribanía’ del Ejecutivo de no ver, no controlar, de no cuidar los recursos de los cuidadanos»

ENTREVISTA A LA VICEPRESIDENTA DEL CD, MIRTA COPES (AUDIO)

Analiza: los 5 años de gestión municipal, la denuncia de ilegalidades con dietas y gastos en el Concejo, la gestión de Lara Gros y la relación con el cuerpo deliberativo, los proyectos en que trabaja el Concejo.

La concejal de la ciudad de Orán y Vicepresidente del Concejo Deliberante, Mirta Copes, participó del programa Máxima Mañana. Expresó que en estos cinco meses de gestión se está trabajando intensamente desde el Concejo Deliberante y desde el municipio ya que el intendente, Baltasar Lara Gros, a través de una denuncia pública, contó que encontró el municipio y la ciudad de Orán devastada por la gestión anterior.

Ponderó que, por el control del Concejo, en vez de comprar dos camiones de recolección de residuos lograron comprar tres. «Hemos devuelto un proyecto por el cual nos pedían comprar dos camiones y gracias a la gestión de este Concejo se compraron tres. Ahí está el rol importante que tiene un Concejo Deliberante. No puede ser una ‘escribanía’ del Ejecutivo de no ver, no controlar, de no cuidar los recursos de los cuidadanos; que es lo más importante».

Copes habló en Radio Cadena Máxima y, consultada por las denuncias de ilegalidades en las dietas y en gastos del Concejo, la edil explicó que en el Concejo Deliberante hay una lucha interna y que se inició una campaña de desprestigio al que se quiere someter al cuerpo legislativo. Confirmó que las cuentas contables están al día, que no hay irregularidades. “Se han realizado acusaciones muy graves, sobre todo cuando se trata de fondos públicos; y ahí sí se ve involucrado todo el cuerpo deliberativo y no corresponde, se quejó.

Sobre la independencia del cuerpo, sostuvo: «Este Concejo quiere tener una autonomía y eso lleva todo un tiempo de transición”.

«Actualmente la relación entre el concejo deliberante y la intendencia en amigable y cordial»

Al ser consultada sobre la actual relación entre el Concejo Deliberante y el departamento ejecutivo del municipio, Mirta Copes dijo: “la relación actualmente es amigable y cordial” porque lo que el Concejo solicita, el Ejecutivo lo manda.

En cuanto a los proyectos que está trabajando el CD, la concejal resaltó que hay que trabajan en reactivar el turismo, porque es una fuente grande de ingresos; también, en algo muy importante como es un código de falta y contravenciones para ordenar la ciudad a través de normas de convivencia; entre otros temas.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA