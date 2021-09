Orán: El gobernador se comunicó con el doctor que no dejó que se lleven las ambulancias

Gustavo Sáenz se comunicó con el doctor Jorge Gomila y se comprometió a actuar sobre la sanción que recibió por no permitir que se lleven las ambulancias del hospitallocal.

En enero pasado el doctor Jorge Gomila junto a otros trabajadores del Hospital San Vicente de Paul y vecinos de Orán, no permitieron que personal del SAMEC se lleve las dos ambulancias que tienen. Por este accionar desde el Ministerio de Salud Pública, decidieron iniciar un sumario administrativo sin goce de haberes a Gomila y a Oscar Román, el responsable del parque automotor del hospital. Al conocer la noticia los vecinos de San Ramón de la Nueva Orán, organizaron marchas y protestas en contra de la decisión.

El doctor Gomila dijo: “La gente me apoyo porque yo hago mi trabajo, no falto y cumplo con todos los consultorios”. Después de toda la repercusión el gobernador Gustavo Sáenz, expresó que no tenía conocimiento de lo sucedido. “El gobernador me llamo y me dijo que iba a tomar cartas en el asunto”, contó.

Respecto al sumario Gomila explicó que fue suspendido directamente sin goce de sueldo y sin la posibilidad de defenderse: “Ellos directamente me acusaron”, contó. Remarcó que existe el DNU nacional que dictó el presidente Alberto Fernández, dónde se detalla que ningún empleado esencial podrá ser echado durante el contexto de pandemia. “Encima nunca me entere que me estaban haciendo ese sumario”, acotó.

Tanto Gomila como algunos de sus pares apuntan a que la gerente general Gladys Laime, fue una de las responsables. “No tengo nada contra la doctora Laime, pero es una chica que no habla y se lleva mal con todos”, finalizó.

