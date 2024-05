Orán. «La planta política del municipio tuvo un aumento de sueldos del 82%»

ENTREVISTA A LA CONCEJAL ALEJANDRA PATO (AUDIO)

La concejal de Orán participó en radio Cadena Máxima y adelantó que van a solicitar la interpelación a la Secretaria de Hacienda. Hizo referencia también al trabajo del cuerpo deliberativo. Contó sobre los temas que trataron en la sesión especial del pasado lunes en la que interpelaron al Secretario de Gobierno municipal.

Alejandra Pato, presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Orán, habló en radio Máxima Mañana sobre las actividades del concejo, del control de gestión hacia el Ejecutivo y de la 4ta Ejecución Presupuestaria que debe presentar el actual intendente por el año 2023.

“Se hizo presente el secretario de gobierno pero no vi la documentación que en principio debía traer con todos los requerimientos que le hizo el Concejo Deliberante. Dio una explicación verbal, de la cual no pudo sostener todos los puntos. El secretario quedó con el compromiso de acercar toda la documentación, pero hasta el día de hoy no lo hizo” sostuvo la edil.

La concejal expresó que, a través del pedido de informe, se pudo saber que la planta política de la actual gestión municipal tuvo un aumento de sueldos del 82%.

Los puntos que se trataron en la sesión especial fueron:

Información sobre el instrumento legal que se utilizó para el aumento del sueldo de la planta política.

Presentación del balance de los corsos 2024

Presentación documentación sobre la disponibilidad y estado de la motoniveladora

Explicación de las inversiones en el complejo deportivo municipal.

Relevamiento actualizado del alumbrado público.

Informe con documentación respaldatoria sobre la playa de transferencia, consignando detalles de los ingresos económicos en el municipio.

“Vamos a solicitar la interpelación a la Secretaria de Hacienda del municipio para que ella pueda venir a explicar los puntos que nosotros consideramos necesarios, que se pueda brindar una información fehaciente; y en caso de que eso no suceda, se va poner en manos de la justicia para que se investigue” concluyó la titular del Concejo Deliberante.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA: