Orán: “La situación epidemiológica está peor que el año pasado”

El hospital San Vicente de Paul de Orán cuenta con ocho camas destinadas a pacientes de covid-19, de las cuales ya hay cinco ocupadas. Además la gente le dejó de tener miedo al virus y casi no respeta las decisiones “disparatadas” que toma el COE municipal.

La situación epidemiológica en Salta se empieza a agravar con el paso de los días y Orán no es la excepción. El periodista Maximiliano Conegliano dialogó con este medio y contó que habrían fallecidos por covid-19 no registrados. Hoy se conoció un caso similar en la localidad de Hipólito Irigoyen y no sería la primera vez que sucede. “Pedimos que a la hora de informar que se haga con cordura pero sobre todo con la verdad”, sugirió Maximiliano. Además sumó que esto hace que la gente empiece a descreer en los datos respecto a la cantidad de casos de covid-19.

A partir de lunes cada municipio tendrá la libertad de regular las restricciones de acuerdo a la situación epidemiológica de cada localidad. En el caso de Orán el COE tomó decisiones “disparatadas” respecto a los horarios de las ferias. El cine en Casa de la Cultura está habilitado pero otras actividades necesarias no. “El lunes va a ser un día trascendental en el sector de la feria”. “La gente le perdió el respeto al virus y a la gente que está a cargo del COE de Orán, porque toman decisiones disparatadas”, opinó.

La situación sanitaria en la localidad sigue cambiando y se habla de cinco camas ocupadas de las ocho que hay en el Hospital San Vicente de Paul. “En Orán estamos peor que el año pasado”, añadió. Además el periodista denunció que hay problemas con la falta de insumos, el mal funcionamiento de las máquinas y la falta de profesionales para atender la pandemia. “La pandemia te mata por lo sanitario pero también te mata con la economía, estamos a dos minutos que se desborde todo”, culminó el periodista Maximiliano Conegliano.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/5N99WDf9G2/