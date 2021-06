Organizan una colecta para comprar zapatillas para gente en situación de calle

La donación es solo de 100 pesos y servirá para comprar 130 zapatillas nuevas a gente en situación de calle.

“Por un plato caliente”, empezó el miércoles pasado cuando este grupo salió a recorrer las calles repartiendo una vianda caliente para las personas en situación de calle. Allí se realizó un relevamiento aproximado de las personas que están sufriendo necesidades. Gabriela Obeid, la organizadora de esta iniciativa contó: “Lamentablemente cada vez encontramos más gente en situación de calle”.

Por otra parte explicó que cuando empezaron a repartir el plato caliente, se dieron cuenta que la gente lo que más necesita son zapatillas. “Se me ocurrió armar una colecta para comprar 130 zapatillas nuevas”, dijo. Tenemos una cultura de regalar lo que ya no nos queda o no usamos, pero Gabriela planteó que esta gente no tiene un par de zapatillas nuevo hace años, entonces se le ocurrió regalar algo que cada uno usaría.

“Pedimos de a 100 pesos, nadie rompe su economía por 100 pesos”, dijo Gabriela. Además explicó que se puede hacer el aporte por Pagofácil o Rapipago. Para ayudar tenes que decir que queres pagar con “Uala” en la cuenta de Franco Longhi D.N.I: 44.912.738. Otra opción es hacerlo por transferencia al CVU (Cuenta Virtual Uniforme): 0000007900204491273837. Alias: FRANCOLONGHI321.UALA. CUIT: 20449127383

Finalmente dijo que lo que hace el refugio destinado para estas personas es muy bueno, pero no alcanza. También hizo referencia a que sería muy bueno que después de salir en medios de comunicación, algún político se acerque y ayude en esta causa. “No me interesa quedar mal con la gente. 28 camas no alcanzan, voy a seguir peleando por ellos”, culminó Gabriela Obeid.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/62iUS6HS-s/