Orozco: «Hago responsable a Gustavo Saenz y a gente allegada a él de lo que le pudiera pasar a mi familia»

En comunicación con Agenda/Salta, el Diputado provincial, Gustavo Orozco, apuntó contra el gobernador, Gustavo Sáenz subiendo, a redes sociales, una carta dirigida a el, titulada «GUSTAVO SÁENZ, TU GOBIERNO ES UNA MAFIA».

En la carta el detalla que el gobernador lo quiere metere preso para que no sea candidato Orozco. «No era difícil deducir porque está gente, el gobierno de la provincia, es muy previsible».

Siguiendo con el tema, el Diputado agregó que Sáenz es complice del Abel Cornejo. Este tipo de maniobras no la puede hacer solamente un Ministro sin la complicidad de un gobernador. Puede haber tenido la mejor relación con Sáenz, pero evidentemente él no me apreciaba a mi».

De esta manera, Orozco dio un claro ejemplo, respecto a esta situación y es que: «cuando el Ministro de Seguridad quería renunciar, el gobernador decide salir a bancarlo y lo convence que se quede sabiendo lo que es Cornejo, una persona caprichosa y soberbia; esto era de cajón que esto podía venir».

Asimismo, indicó que hay gente que «le han dado chapas y bolsones, la Municipalidad de Rosario para que me denuncien». Esto es de una gravedad institucional muy grande.

«Estoy muy tranquilo internamente, por saber que uno hizo las cosas bien, que peleo por lo justo, que dijo la verdad», dijo.

Como si esto no bastara, el funcionario afirmó que se siente perseguido políticamente. «Nunca tuve miedo a estas cosas; pero hoy si voy a pedir protección para mi familia, porque hago responsable a Gustavo Saenz y a gente allegada a él de lo que le pudiera pasar a mi familia», manifestó.