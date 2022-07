Orozco: “lo mío fue una persecución clara y neta en relación a mis deseos de ser candidato a gobernador de la provincia»

Ante un pedido de desafuero, y la posibilidad de que se solicite otro más, al diputado Gustavo Orozco le aprobaron en la sesión de su solicitud de licencia, que lo alejó por tiempo indeterminado de su banca, pero que además le allana los fueros para quedar totalmente a disposición de la Justicia.

En ese sentido, Orozco indicó que gracias a dios no está en la cárcel, con lo cual queda claro que todos los desafueros y las denuncias hoy ya está claro. “Después de 20 días que querían hacer, era sacarme de la política, porque no había ningún motivo de que se amerite que me pidieran un desafuero”.

Además, el diputado aclaró que quedó consagrado y claro para la gente que la justicia y la política en algunos casos es una sola cosa. “Si vos sos opositor al régimen del gobierno que manda el turno, te puede pasar lo que me pasó a mí, que trataron de sacarme de la cámara”.

Asimismo, aclaró que está sin fueros porque él solo se los sacó y que lo hizo para demostrar cuál era verdadera intención de este gobierno y la fiscalía. “Lo único que ameritaba que en ese momento se me pidiera a mí el desafuero, era que existiera un pedido de detención, porque me podrían haber notificado por un montón de cosas, hasta como testigo de alguna causa”.

“Lo mío fue una persecución clara y neta en relación a mis deseos de ser candidato a gobernador de la provincia. Repito: los fueros te protegen solamente en la detención. Ellos pretendían sacarme desaforado, como una persona que cometió un delito”.

Por último, Orozco señaló que el en la política no está por la plata. “Me gustaría que toda la política que está en las mismas condiciones que estoy yo, haga lo mismo a ver si se animan a sacarse los fueros o dejar de trabajar un tiempo determinado para que la justicia actúe. Esta es la realidad, ha quedado claro que el doctor Abel Cornejo sigue manejando a la fiscalía y que la política maneja a la justicia”.