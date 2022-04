Orozco: «no quiero que por la renuncia del Ministro se deje de hablar del tema de la financiera»

En comunicación con Pan & Circo, de José Brandán, el Diputado provincial, Gustavo Orozco habló acerca de la reciente renuncia del Ministro de Seguridad, Abel Cornejo.

A seis meses de asumir en el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Dr. Abel Cornejo anunció su dimisión al cargo durante la mañana de este miércoles.

De esta manera, Orozco indicó que Cornejo y el Gobierno en su momento darán las explicaciones. «Si me queda claro que esto no estaba bien, yo anoche en la cámara fui muy puntual luego de las tremendas acusaciones que me había hecho hace 2 semana atrás con informaciones inexactas, si no responde la carta documento responder vamos a iniciar la acciones por calumnias e injurias correspondientes».

Asimismo, señaló que él pidió a la Cámara de Diputados que cree una comisión investigativa para que lo invesiguen y que: «si ellos demuestran los que Cornejo dijo, yo renuncio porque soy un tipo de palabra, pero así también pedí que tuvieran el mismo trato con las denuncias de Abel Cornejo».

Finalmente, el Diputado afirmó que no quiere que por la renuncia del Ministro se deje de hablar del tema de la financiera. «Quiero que se diga la verdad, la gente necesita saber la verdad», dijo.