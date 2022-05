Orquera: «yo creo que a mi ahijado lo apuñalaron por celos de su hermana»

Por supuestos «celos y por cuidar a su hermana», un menor hirió de 5 puñaladas a un joven estudiante de 16 años en el interior de la escuela Técnica, Enrique Mosconi de la Localidad de Salvador Mazza.

El hecho ocurrió el día lunes 9 de mayo a las 13:30 hs y fue filmada por los propios compañeros. Al parecer el agresor lo habría apuñalado al menor por salir con la hermana de este.

Luis Roberto Ortega, titular de la víctima, se comunicó con Pan & Circo e indica que el primer ataque ocurrió a comienzos de clases, fue una discusión en el con unos cuantos golpes que recibió su ahijado.

En ese sentido, Ortega dijo que: «tratamos de solucionarlo recién comenzaban las clases. Porque ahí empezó la discusión, porque el victimario no estaba de acuerdo con la relación».

Asimismo, el tutor explicó que el chico no entendió la situación. «Su papá hizo la denuncia, ese día quedó detenido en Tartagal, me enteré recuperó la libertad ayer a la tarde».

«Para mí es gravísimo, el agresor no está bien psicológicamente, tiene problemas de chico. Un chico normal no actúa de esa manera. Yo creo que fueron celos, lo que yo sé, es que el padre no los crio, está arrastrando algo desde chico él lo suplantó al padre y la protección a la hermana. Él iba con la intención de matarlo, porque algunas de las puñaladas fueron cerca del corazón».

De esta manera, aclaró que los chicos cumplen distintos horarios en la institución, por lo tanto «no hay forma de controlarlos».

Por último, dijo que Fabián no quedó bien y necesita que por parte de la justicia tenga la certeza de que no le pasará nada a su ahijado. «Hablé con la directora, al agresor le dieron el pase a otro colegio, por lo que sé el juez le dió la libertad, no sé qué carátula la pusieron, no sé en que quedó».