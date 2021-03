OVIF se resistía a tomar la denuncia a un hombre que junto a su hija sufren violencia por parte la ex mujer

En contacto con Andrea Lazarte, Dr. Javier Latorre, Abogado comentó todo los detalles sobre la denuncia de violencia de género hacía un hombre, con la que tuvo muchos problemas para efectuarla en la OFICINA DE VIOLENCIA FAMILIAR.

”Se ha descuidado los derechos del hombre. Quiero ser claro, soy de los que piensan en la igualdad entre el hombre y la mujer. Creo que todos los tenemos los mismos derechos y más cuando se trata de una personas que se trata de una víctima, no solo él, sino su hija menor. Acá ocurre que sigue el mismo pensamiento machista que tanto mal nos hizo, que llevó a femicidios. Ese mismo pensamiento arcaico es el que sostiene que los hombres no sufren, no lloran, no tienen que denunciar. Entonces me pasó una situación muy particular con este caso. Siempre tuve clientes en casos de violencia de género, en cual siempre se las atiende bien, con grupos interdisciplinarios, abogadas, psicólogos”, detalló.

En este sentido indicó que con este caso particular, cuando informó que el cliente era hombre empezaron los problemas, para tomar la denuncia que finalmente se la tomaron después de un largo tiempo de espera y no querían recibir las pruebas correspondientes, ”estuvimos más de una hora y media esperando. Se tomó la denuncia pero fue un mal momento. Que esto sirva y le llegué a los funcionarios a cargo y vean que los hombres tienen los mismos derechos de poder denunciar y que la justicia los escuche”, manifestó.

En relación a la violencia de género comentó que recibe muchas consultas por hechos de violencias contra hombres pero no las efectúan los hombres, si no que las hacen las hermanas y madres porque el hombre tiene vergüenza de su situación.

”La violencia es violencia. No naturalicemos que la violencia de género es solo contra la mujer. Hay que encontrar el equilibrio en donde el derecho de cada uno termina donde comienza el del otro”, comentó.

En relación al tema también dijo, ”tenemos un problema que trasciende al tema género. Tiene que ver del porque han fracasado todos los intentos de frenar la violencia. Se crean constantemente los organismos y leyes, que hacen los funcionarios cuando quieren de alguna manera poner un parche y decir que están haciendo algo. No ayudan en nada, para lo único que sirven es para crear nuevos puestos de trabajo pero nada más. En este caso el OVIF la única finalidad que cumple es hacer un filtro para remitirlo al juzgado de fiscalía que corresponde, no se entiende porqué no querían recibirla, hasta la hija de mi cliente corre peligro” finalizó.