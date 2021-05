Pablo Kosiner: “Los partidos políticos no han seleccionado a sus candidatos de una forma democrática interna”

El ex diputado nacional dialogó en máxima tarde

En medio de lo que serán unas elecciones atípicas, a raíz de la pandemia, una mirada desde la experiencia no viene mal. Para esto, el político Pablo Kosiner charló con el equipo de máxima tarde. El primer tema fue una visión personal sobre cómo se encuentra el panorama electoral: “Es una situación atípica, obviamente en el marco de una pandemia todo se vuelve más difícil, pero yo vengo sosteniendo que hay que sostener el ingenio para lograr protocolos para que aquellos que quieran ser candidatos lo puedan realizar. Creo que la constante en salta es que los partidos políticos no han seleccionado a sus candidatos de una forma democrática interno. Esto no se dio y hoy cada partido decide a los candidatos por una mecánica discrecional. Yo no lo veo conveniente y nos genera desafíos en salta. Los partidos constituyeron sus frente electorales y lamentablemente la gente quedará afuera”.

Otro de los temas a dialogar fue el sentido de pertenencia por parte de los políticos de hoy en día: “Otra cosa que me preocupa es que se perdió la idea de la pertenencia a un sector político. O hay mucha discusión sobre las propuestas que se le va a hacer a los Salteños. En esto creo que hay muchas asperencias con distintas provincias de argentina y en el, en dónde se hicieron procesos electorales con protocolos y demás. La democracia no está en stand by, en los momentos de crisis es en dónde tenemos que tener más democracia”.

En cuanto a la incertidumbre sobre si finalmente se postergarán o no las elecciones provinciales, Kosiner dijo: “La facultad de definir la fecha de elecciones la hicieron todos los gobiernos, ahora bueno, se supone que el gobierno evaluó la situación sanitaria, los cronogramas electorales deben tener certeza, hay que respetarlo, ahora sí se pueden hacer en julio o no yo creo que lo debe decidir el gobierno. En materia electoral lo más importante es la credibilidad. En salta nunca hubo crisis en materia electoral por falta de credibilidad o en materia de fraude, eso debe ser mantenido y confío que el gobierno actuará de esa manera, no son buenos los cambios a último momento”

Finalmente, ante la consulta sobre su participación o no en las elecciones, el político concluyó: “En estás elecciones no participaré, yo ya tuve cargos electorales, creo que es importante que se den procesos de renovación, y por otro lado fui crítico de que no haya un proceso de democracia participativa, y creo que sería incongruente a mis pensamientos, me parece que sería contradictorio, ser candidato. Con esta regla de juego no me parece que corresponda”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://www.facebook.com/cadenamaxima/videos/466662574418742/