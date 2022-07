Padres se manifestaron en las puertas de la escuela de la Provincia, luego de que un menor fue abusado sexualmente

El viernes abusaron sexualmente y secuestraron a un menor, una situación totalmente trágica. En estos momentos sus familiares se encuentran protestando afuera de la escuela Provincia de Salta del Barrio San Benito.

Se trata de un niño de 13 años quien esperaba a su hermanito a la salida de la escuela, seguidamente se acercaron dos malvivientes lo secuestraron, lo subieron a una moto y terminan abusando sexualmente de él en barrio Siglo XXI.

Susana, madre de un alumno indicó a Agenda/Salta que no hay seguridad, ni efectivos policiales. «A veces los padres no pueden venir a buscarlos y los chicos se van con sus hermanitos mayores. La escuela directamente los deja ahí, cierra la puerta y los maestros se van, los dejan a los chicos solos, no esperan», dijo.

Asimismo, señaló que varias madres advirtieron que cuando van a buscar a sus hijos que no hay policías y que: «mayormente están adentro de la escuela que afuera. Hay casos que dicen que atacaron a un nenito, le quitaron la mochila, a otro le quitaron el celular».

Es por eso, que padres están protestando por la seguridad de los niños. «La mayoría de los padres no quieren mandar a los chicos, mi hijo de 9 años dice que tiene miedo y no quiere ir. Los abusadores viven cerca de la escuela y ya tenían antecedentes», afirmó.