Páez: “Tuvo que hablar el presidente para que Tartagal vuelva a fase 1”

El departamento San Martín ya sobrepasó los 300 casos positivos y cuenta con 4 fallecidos por covid-19.

Como bien se sabe, la localidad de Tartagal es una de las más afectadas por la pandemia. Para conocer mejor la situación, desde Radiomanía dialogamos con Carlos “Cacho” Páez, director de Radio Nacional Tartagal. Quien dijo: “Estamos tratando de sobrellevar la situación, hay gente que la está pasando mucho peor”.

Hoy el presidente Alberto Fernández habló sobre como seguirá la situación del país. Entre sus anuncios nombró la situación del norte provincial y lo marcó como zona roja. Páez opinó: “Tuvo que hablar el presidente para que Tartagal vuelva a fase 1”. Remarcó que ni el intendente Mario Mimessi ni el gobernador Gustavo Sáenz, habían tomado esta determinación. “Pareciera que volver a fase 1 es la vergüenza de la política”, agregó.

Además explicó que el Hospital Juan Domingo Perón, está colapsado. “El caso de la triste estadística no va a crecer en Tartagal porque al quinto fallecido no se le hizo el PCR”, dijo y agregó que no hay stock para realizar el análisis a todos. Por otra parte contó que los fallecidos serán sepultados teniendo en cuenta el protocolo covid, pero se ahorrarán los test para los casos sospechosos. Por lo que no se sabrá el motivo de los fallecimientos salvo que sea una persona que ya estaba internada en la sala covid. “No estamos hablando de hipótesis, estamos hablamos de la realidad”, afirmó.

La actividad gastronómica se ha visto en la obligación de cerrar sus puertas para evitar la circulación de la gente. “Acá no hay que salir de la casa, la gente tiene que cumplir con el aislamiento”, dijo.

Para finalizar opinó: “Celebro que sea Alberto el presidente, tiene toda la capacidad para manejar esta situación. Y que haya sido él quien volvió a Tartagal a fase 1”.

Podes escuchar la entrevista entera acá: