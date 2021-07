Paganetti: “Limitar el acceso de los no vacunados a lugares públicos es absolutamente inconstitucional”

El doctor Daniel Paganetti habló en “Máxima Tarde” y dio su opinión sobre cómo se está llevando adelante la vacunación en la provincia.

En las últimas horas el COE (Comité Operativo de Emergencia), dio a conocer las nuevas disposiciones para catamaranes, salones de eventos y casinos. Lo que se planteó es que estos lugares solo podrán trabajar con personas que ya hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19.

Al respecto el doctor Paganetti opinó: “Limitar el acceso de los no vacunados a lugares públicos es absolutamente inconstitucional”. Dijo también que una cosa es fomentar o persuadir, pero otra muy distinta es coartar los derechos de las personas para que accedan a la vacunación.

En otro orden de cosas aseguró que las vacunas que se están usando para la inoculación solo están aprobadas por emergencia porque no se realizó la instancia de ensayos previos y está en fase de experimentación. “La utilización que están haciendo de las vacunas no solo a nivel nacional sino también provincial, no me parece ético ni sincero”, planteó.

“Mientras en Argentina no sea ley la inoculación de la mal llamada vacuna, todo aquel local que no deje ingresar a las personas va a correr la misma suerte”, dijo. Y sumó que por el contrario el gobierno si puede prohibir la circulación en determinado horario, ya que está previsto en la Constitución.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/70eh_BDiwh/