País Federal/ Quilodrán “Más de 500 familias de localidades de Santa Victoria Este cuentan por primera vez con el sistema de conectividad”

En conversación telefónica con Andrea Lazarte, el Director de ENACOM, Gonzalo Quilodrán, anunció sobre los nuevos sistemas de conectividad que se lanzó en diferentes localidades sin internet.

A partir de las reuniones virtuales con los intendentes y legisladores en zonas con problemas de conectividad, Quilodrán afirmó que desde el sábado 20 de junio se instaló en Santa Victoria Este el sistema de conectividad.

Por primera vez las localidades de Santa María, Santa Cruz y Abra de Santa Cruz cuentan con internet y son más de 500 las familias que conocen lo que es estar conectado a la red. “Estamos trabajando para llevar internet a Rivadia, Metán, Los Andes, San Carlos, Molinos, Iruya y Rosario de Lerma”, agregó el Director de ENACOM.

Además, Quilodrán habló sobre el caso del periodista de Pichanal, el cual fue denunciado por difundir noticias falsas relacionadas al Coronavirus.

“Con el tema Covid-19 a nivel nacional se sacó una reglamentación clara donde se pide chequear de fuentes oficiales la información difundida. No hablamos de medidas punitivas. Coincido con el Sindicato de Prensa de Salta no hay tipificación de delito alguno, no sé cuál será el argumento en el que se basa el Concejo Deliberante para hacer eso. Si bien estoy en contra de la información falsa, el periodista tiene la posibilidad de retractarse respecto a la información sin tener que pagar una multa punitoria que no existe“.

