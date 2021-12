Palarik / «Si Macri hubiera estado a cargo hoy, la gente no hubiera aguantado la pandemia»

Hoy en Todos y Todas de Miguel Dalesio, recibimos la visita de Ignacio «Nacho» Palarik, Concejal por Capital.

En primer lugar indicó con respecto a la política que hay que oxigenarla y reivindicarse porque la gente dio la espalda a la forma tradicional, ellos quieren que se milite de otra forma.

También habló sobre el Gobierno Nacional y señaló que los bonos por parte del mismo demuestran un estado presente.

Además hizo referencia al ex Presidente y expresó que «Con Macri estábamos muchísimo peor que con este gobierno. Si hubiera estado a cargo hoy, la gente no hubiera aguantado la pandemia»

Con respecto a su gestión que recién inicia señaló que tiene el desafío de volver a poner la agenda de la gente en el concejo ya que la sociedad no se siente representada por ellos porque no están presentes ante las problemáticas de la misma.

Para finalizar habló sobre una de las obras públicas a cargo de la Intendenta Bettina Romero y afirmó que «El puente Velez Sarsfield fue una obra que se pudo llevar a cabo porque el gobierno nacional dio los fondos necesarios».