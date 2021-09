Panorama electoral desde General Güemes

Angel Teseyra, desde allí, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”

Cerraron los comicios en todo el país y el departamento no fue la excepción. El periodista comenzó contando que en estas PASO, a comparación de las provinciales del mes pasado, hubo un menor porcentaje de votantes, llegando aproximadamente “tan solo al 52,5%”. Además, el corresponsal agregó que con el voto electrónico en agosto hubo un 60% de votantes, por lo que la cantidad con respecto a la expectativa que había, bajó mucho.

Por otro lado, Teseyra se refirió a una particular situación que se vivió en aquella ciudad, en donde se generó cierta confusión: “Se presentó un caso particular. Pasó que de repente nos cambiaron el lugar de votación para otro colegio. Yo tuve la precaución de fijarme, pero hay gente que se confió y tuvo que salir a buscar donde votaba. Entonces a algunos les tocaba votar muy lejos del anterior lugar, por lo que decidieron no votar y retirarse a sus casas.

Finalmente, el periodista mencionó 2 casos particulares que tuvieron como protagonistas a la tardanza en la apertura de los comicios: “En el Colegio Mariano Moreno recién se abrieron las puertas a partir de las 9 de la mañana. También en la Escuela Técnica Juana Azurduy, los votantes empezaron a hacer palmas manifestando su disconformidad para que se abran las puertas de los comicios, pero eso sí, a las 18 hs se han cerrado las escuelas y ahora están en plena tarea para el recuento de votos”.