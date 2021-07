Panorama informativo de Embarcación

Franco Fortunato, desde allí, dialogó en máxima tarde

El primer tema a charlar tuvo que ver con los festejos por la Copa América, en los cuales no se respetó ningún protocolo: “En Embarcación los festejos fueron multitudinarios. Vamos a pecar de hipócritas, el que no ha ido a festejar seguro se quedó con las ganas, y ahí entramos en la paradoja de que fuimos, que me cuide, y la verdad que luego de más de 1 año y medio encerrados, no quiero justificar nada, somos un país futbolero”.

En cuanto a los casos de COVID en la localidad, el periodista explicó: “

Hoy hemos tenido 1 caso en embarcación, recordemos que su jurisdicción es grande, eso nos dio cierta tranquilidad ya que veníamos registrando 10, 11 casos. Sii bien es cierto, para ustedes que están en la ciudad es nada, para nosotros pasar a tener 10, ya era mucho. Gracias a dios hoy los reportes nos dan ese caso, al menos en lo oficial…. lo que es el sector UTI por ahora está controlado”.

Finalmente, con respecto al comienzo de la campaña política, Franco afirmó: “Hubo canilla libre con las redes sociales el fin de semana. El frente Gana Salta dejó 18 listas por el concejo deliberante, y es un duelo a matar o morir. Han exagerado la campaña, insultando al pueblo. Han tirado el aparato municipal, el cual debería informar al pueblo, pero así es la demencia con la que se manejan acá.

