Panorama informativo desde Aguas Blancas

Guillermo Aparicio, desde allí. dialogó en “Máxima Tarde”

Por empezar, el corresponsal se refirió a una gran marcha que se realizarán vecinos de allí, debido a constantes problemas con el agua y la luz: “Se manifestarán por las calles desde las 10 AM. Ya realizaron un petitorio al intendente en la municipalidad. Los reclamos se debe al mal servicio que brinda la empresa del servicio eléctrico y por otro, por la empresa del agua, son muy cuestionadas por los vecinos”.

En cuanto al reclamo por el agua, Aparicio comentó que, en parte, se debe a una pérdida con la que los vecinos tienen que lidiar desde hace un tiempo: “Esto hace referencia la calle 9 de julio, la principal. Allí hay un cruce donde hay una tapa de agua, en donde hace bastante tiempo hay un brote de agua. A esto la gente lo normaliza, parece reiterativo, pero la falta de compromiso por parte de las autoridades es notable, siempre es el mismo problema”.

Por otro lado, con respecto al reclamo de la luz, el periodista dijo que hay un gran malestar debido a constantes cortes: “Hace más de 5 años que somos municipio, y desde que somos municipio, cuando asume Oliva como intendente, se le permite a Edesa realizar los cobros en el edificio municipal. Pasaron 5 años y la empresa sigue enviando a la gente de cobranza. Sin embargo, cuando acá hay un corte, llegan después de 5 horas. Esto y los cortes reiterados sin avisos previos molestan a todos los vecinos. Por eso saldrán mañana desde las 10 AM”.

Finalmente, Aparicio se refirió a las fronteras con Bolivia, y en como estas nunca dejaron de funcionar: “La actividad en tema fronteras se hace con normalidad. Mucha gente viene a la zona de frontera, está abierta, no como dice el gobierno, el paso es permanente durante todo el día. Los carros van y vienen y no hay control por parte de los efectivos de la fuerza nacional ni provincial. Las chalanas funcionan desde las 5 AM hasta las 8 PM. Pero los que sí trabajan toda las noche son los gomones, aunque el caudal esté muy bajo”.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: