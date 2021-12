Panorama informativo desde ciudad de Salta

Samuel Valdiviezo, Periodista de “Todo Salta Noticias”, dialogó en “Máxima Tarde”

Por empezar, el comunicador habló sobre una noticia de último momento, la cual involucra a Gustavo Peñalba, el hombre que era intensamente buscado desde hace varias horas: “Se encontró el cuerpo sin vida de Gustavo Peñalba por la zona pasando del dique campo alegre, llegando al límite salta Jujuy. Por varias horas estuvo cortada la ruta nacional 9”.

Además, Valdiviezo comentó que si bien aún no hay un parte oficial de la policía, la hipótesis del suicidio es la que más predomina: “Según dicen algunos, el hombre tuvo una discusión con un familiar, se dirigió hasta el lugar, dejo el automóvil y decidió quitarse la vida. Tuvo que trabajar el CIF, la policía de investigación y la de inteligencia, fue un corte total hasta que quitaron el cuerpo”.

Por otro lado, el periodista explicó todos los detalles sobre un feroz incendio ocurrido en el Barrio Pablo Saravia: “El hecho se produjo en un depósito, y atrás había una vivienda. Según los vecinos se escuchó una explosión, y ahí comenzó el incendio que fue incontrolable, tanto en el depósito como en la vivienda. He hablado con el propietario, dice que ese local no estaba habilitado como depósito, no hubo autorización de bomberos”.

Finalmente, Valdiviezo mencionó que se vieron afectadas más de 4 dotaciones de bomberos: “A la vez ayudó Aguas del Norte, después llegó Edesa para cortar el servicio y luego Gasnor nuevamente, las pérdidas suman $20 millones”.

