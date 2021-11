Panorama informativo desde el Valle de Lerma

Germán Cruz, Periodista de Cerrillos, charló con todo el equipo

En primer lugar, la dosis de refuerzo contra eñ COVID fue el tema a charlar, ya que comenzó aplicarse en toda la provincia: “Ya se anunció en todos los hospitales del valle de Lerma, se empezará a proporcionar la dosis de refuerzo a personas mayores de 50 años a libre demanda. En algunos hospitales como el de Cerrillos, esta semana empezará la vacunación”.

Con respecto a porcentajes de vacunación en las distintas localidades del Valle, el Periodista dijo que “El Carril fue uno de los municipios que está renegando con la llegada de personas a vacunarse”. “La viña, Coronel moldes y Guachipas tienen un 60%, son porcentajes de la población vacunada”, agregó.

En referencia a un logro importantísimo de una bailarina salteña, Cruz dijo: “Se trata de la campeona nacional de malambo femenino, Patricia Padilla, quien reside en el Valle de Lerma. Esto no pasó desapercibido, una mujer dejando en lo más alto a los salteños, esta vez, en la categoría de malambo individual”.

Finalmente, Cruz se refirió a una situación particular que tuvo como protagonista a un reconocido fiscal del Valle de Lerma: “Hablamos del fiscal salteño que se autocuidó, de Javier Portal. En estos días le quisieron entrar a robar en su domicilio particular, y debido a esto, todo el finde largo le autocuidó la propiedad a la madre con recursos del estado. Habiendo tantas consignas que cubrir, él se tomó la atribución de usar policías para cuidar una casa donde no habita nadie. Esto es gravísimo, hasta ayer había pedido consigna”.

