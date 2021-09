Panorama informativo desde General Mosconi

El Periodista Gustavo Flores, desde allí, dialogó en “Máxima Tarde”

El tema inicial a charlar tuvo como protagonista al estudiante Maxi Sánchez. El periodista afirma que el gran logro del chico está acompañado de las dificultades que atraviesa toda la comunidad wichi de la localidad, las cuales vienen desde hace años: “Me parece que lo de Maxi vino a desenmascarar todo, causa mucha indignación lo que pasa acá, me hubiese gustado que la profesora cuente lo que están atravesando las comunidades aborígenes”.

Además, en relación al tema anterior, Flores comentó que “hay una denuncia hecha para que el Intendente dé explicaciones sobre dónde están los materiales que iban a ser destinados a la construcción de módulos habitacionales para el estudiante y sus hermanos”, pero que sin embargo, “nadie le da bolilla a las denuncias”.

Por otro lado, el corresponsal habló sobre la polémica que se armó en los últimos días, debido a la niña de 11 años embarazada: “A nosotros, los que vivimos acá en la zona, no te digo que no nos sorprende lo de las niñas embarazadas, obviamente nos sorprende, pero hay un tema de tire y afloje. Esto se debe a que muchas veces las comunidades son reacias a que la comunidad pueda participar con otras personas, tienen culturas totalmente diferentes. Sin embargo, hay una juega que ya está investigando todo”.

Finalmente, el periodista se refirió a los constantes problemas que la localidad sufre con el agua: “Los problemas con el agua siguen, no ha habido solución, supuestamente los pozos iban a favorecer, acá los vecinos siguen con el mismo problema. Lo que si se ha visto son más camiones cisternas, pero esa no es la solución, el problema en sí no se ha solucionado”.

SI querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente link: