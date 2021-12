Panorama informativo desde Orán

Maximiliano Conegliano, desde allí, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”

Por empezar, el periodista se refirió a las opiniones que se tienen sobre los nuevos concejales en la localidad: “Hasta ahora todos tenemos esa expectativa de que hagan algo, pero esas expectativas se pueden ir diluyendo. Hoy hubo marcha de jubilados, por ahí los funcionarios empiezan a sentirse atacados por la prensa, pero la gente misma lo dice, no es que uno les pone un cuchillo en la panza”, señaló.

En cuanto a los destratos y la poca atención que logran recibir los jubilados en el PAMI, Conegliano dijo que directamente la entidad no está funcionando, y que solo se está tratando que logre funcionar: “Mi papá tiene parkinson, le dan una leche para que no se debilite, es nutritiva. Sin embargo, no se la autorizan y debe comprarla, le da bronca el haber aportado tanto y tener que pagarla, la gente se muere sin haber recibido la prestación, eso es doloroso”, agregó.

Con respecto a la nueva protesta de jubilados y trabajadores que hubo hoy en Orán, el periodista señaló que la situación no da para más: “Un corte de carne sale masomenos $1500 mangos, el otro dia vi un corte a 3 lucas, es caro. La verdad que $10 mil no les alcanza para nada. Veremos qué pasa con esta gente que realmente está muy preocupada, se van a quedar sin laburo mañana, la verdad que duele, duele ver esto en nuestros vecinos”.

Finalmente, Conegliano dijo que la inseguridad no da para más, por lo que la localidad entera vive con preocupación: “La inseguridad en Orán es algo que todavía no pueden poner nada para que se sostenga. Ayer robaron a los chicos que salen de las iglesias, acá la inseguridad se siente, en la frontera sigue habiendo el tema del paso en la noche. Creo que acá, más allá de juntarse para una foto, no se si los políticos representan al 1 o al 2%, creo que hay que empezar a escuchar a los sectores que la pasan mal en la ciudad, los políticos es como que viven en un micro mundo o en otro planeta”.

