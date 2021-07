Panorama informativo desde Orán

Maximiliano Conegliano, desde allí, dialogó en máxima tarde

Por empezar, el periodista se refirió a la gran cantidad de robos que se vivieron en los últimos días: “Desde el fin de semana hasta hoy, hay videos, filmaciones caseras que la gente subió a las redes. Inclusive hemos publicado una foto donde se ve un tipo rompiendo el candado desde adentro para que puedan entrar desde afuera y se llevan una moto. A otro vecino le rompieron el portón, volvieron a las horas y le robaron la moto. Otra vecina denuncia el robo de un celular, la situación de los arrebatos ha estado en crecimiento en los últimos días”.

Además, Maxi comenta que estos hechos se podrían evitar, pero la policía no hace nada: “La gente empezó a molestarse en algunos medios, de porque no hay patrullajes en los barrios, porqué la policía no realiza el control que corresponde. Hace poco quisieron abusar a una joven en la entrada de oran, la cual es oscura. Acá hay que invertir en iluminaria. También hay cámaras del 911 que están apuntando al piso, no filman a nadie, desde el viernes que las vengo viendo, pasó alguien, le pegó el manotazo y nadie la cambió”.

Finalmente, el periodista habló y contó cómo fue el inicio de la campaña electoral en Orán: “Va a ser una etapa muy difícil para los políticos que están, porque han tenido un año y medio de pandemia en donde se sabe que poco lo que se hizo. La gente ya puede hacer una evaluación de si su mandato fue positivo o negativo… que te puedo decir, hoy hay ordenanzas protestando en la ruta, hace 4 meses que no cobran, el municipio de Orán tiene deudas de todos lados”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/v/3sufFbN-E/