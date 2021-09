Panorama informativo desde Orán

El Periodista Maxi Conegliano, desde allí, dialogó en “Máxima Tarde”

Por empezar, el corresponsal se refirió al ánimo que tiene la gente de cara a las PASO del domingo, las cuales serán las segundas elecciones en lo que va del 2021: “La verdad, no se si me equivoco, pero la gente acá no se si ira a votar. Poco interés, pocas ganas, pocas caras locales y poco conocimiento, ni hablaron de proyectos, a vedad que hay muy poca intención. Habrá que esperar al domingo para ver qué pasa”.

Por otro lado, Conegliano habló sobre un nuevo robo sufrido en Orán, más precisamente, en el Concejo Deliberante: “Es triste, el día que se vayan los concejales no vuelven más. Lo hicieron pelota, nosotros estuvimos y las oficinas estaban abiertas, no les echan llave, y la culpa tampoco es de los serenos, ellos cuidan, pero depende de cada oficina que echen llave. Todo esto es extraoficial, ya que ninguna de las oficinas quiso salir a hablar al público, se robaron módems de internet”.

Finalmente, el periodista comentó detalles sobre las paritarias docentes: “Hoy estamos hablando de poner los números tal cual tiene la provincia. El municipio de Orán está al 41%, así que no necesita otorgar un 15% para llegar al 51% fijado, sino un 10%. Hay otros municipios que están mucho más lejos. Entonces cual es el tema, hay que ver si ellos irán por el 15%, lo que significaría que Orán este por encima, o si cerrarán al 10% como el resto de municipios. Ahí está el eje central de la discusión. Asi que habrá que ver si el municipio está en condiciones de pagar el 15%”.

