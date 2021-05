Panorama informativo desde Oran

Maxi Conegliano, desde allí, charló con máxima tarde

Para contar las novedades más recientes, el periodista brindó un amplio panorama sobre la situación en aquel departamento: “Hoy hubo reunión en salta, fue con Posadas, no hay una solución cierta y precisa de que se extienda el horario. Hoy la cámara de comercio de oran hablo sobre la situación. No solamente es una situación de los gastronómicos, es una situación post pandemia, en donde no solamente se habla de los fallecimientos, sino que empieza a ser más fuerte lo que es el proceso económico, que es también una situación de pandemia. Muchos comercios están cerrando, mucha gente se queda sin empleo, al perderlo genera una situación de engrosar a las personas sin trabajo o el índice de pobreza. Yo te diría que si la gente no recibiera los planes, en oran ya la situación hubiera volado por los aires hace rato”.

Además, Maxi comentó que son 3 los sectores que no están sufriendo las consecuencias pandémicas: “Los únicos que están pudiendo llevar adelante la pandemia son el bagayero, el que trabaja con la venta de coca, y el narcotráfico, son algunos de lo que están sobreviviendo a esta pandemia. Vos vas a un corralón, y los que compran son la gente que trabaja con la coca y el narcotráfico. Hay un montón de locales vacíos, vos ves que son reconvertidos en venta de ropa, importada, americana, la realidad de oran es que se mantienen con los planes, con esto la gente come. Porque a veces hay 2 o 3 personas que lo reciben, inclusive hasta cobran mejor que los trabajadores, fuera de eso, el resto la está pasando mal”.

Finalmente, el periodista dijo que los casos van en aumento y la situación sigue siendo critica: “Esta pandemia está poniendo en jaque la parte económica y la parte sanitaria, pasó 1 año y medio y vamos a ver lo mismo. 10, 12, 13 casos se ven por día y vamos ascendiendo, por ahora tengo una información, pero no se está hablando de las víctimas en el norte, no sé si te diste cuenta de que poco se sabe, y acá la gente se sigue enfermando y falleciendo, acá hay que ver la parte sanitaria y económica, los casos siguen estando. No podemos controlar las fiesta clandestinas, menos vamos a poder controlar una cuarentena domiciliaria, y al hacerlo no sabemos qué tan grave pude llegar a ser la situación de los contagios”.

