Panorama informativo desde Rosario de la Frontera

El periodista Pablo Sarmiento, desde allí, dialogó con máxima tarde

El primer tema a tocar tuvo que ver con la compleja situación epidemiológica que se está viviendo en aquel departamento: “La verdad que la situación es. Si la comparamos al 2020, está segunda ola está pegando fuerte, diariamente tenemos casos que no teníamos, 15, 20, estamos en ese número, el año pasado teníamos menos, esto no significa que no se está haciendo un trabajo, todo lo contrario, participa el municipio, a través de defendía civil, tránsito, bromatología y el equipo de salud. Estamos asistiendo a las personas que están aisladas, se realiza un monitoreo diario, los familiares por ser contactos estrechos están en monitoreo. Son números que uno nunca pensó pero los tenemos en zona sur, en capital, realmente es una situación que viene avanzando, la verdad que uno está realizando lo humanamente posible y apelamos a la conciencia colectiva, porque la verdad que nos cuidamos entre todos”.

Además, ante los trabajos que se están realizando para combatir al COVID por parte de la intendencia de Solís, el periodista dijo: “El año pasado el intendente tomó el alquiler del edificio de una ex clínica que se llamaba nuestra señora del Rosario y tenía toda la estructura, hoy está en condiciones, tal así que cuando vino el ministro Esteban lo pudo visitar, estaría bueno que en cada municipio podamos tener estos hospitales municipales, no es necesario internar a las personas, de todos modos es una herramienta más que está a disposición al sistema de salud para cuando se lo necesite. El hospital viene haciendo un trabajo importante, la verdad que hay que sacarse el sombrero, como el tema de las vacunas, la decisión del gobierno nacional, al tener esa mirada humana al interior del país. Hoy estamos teniendo un ritmo de vacunación muy importante, prácticamente ya se inmunizo a los médicos, ahora estamos con las personas entre 18 y 50 años, hoy sumamos esta herramienta fundamental y yo creo que es la esperanza que todos tenemos”.

Finalmente, por otro lado, Sarmiento se refirió a los trabajos que se están llevando a cabo para la construcción de un nuevo parque industrial, el cual beneficiará a toda la zona: “El intendente Solís tiene una mirada muy amplia, nosotros estamos acompañando muchos proyectos en rosario, y uno de ellos es el parque industrial. Venimos trabajando con un ritmo muy importante, nosotros nos encontramos prácticamente en la 4ta etapa del acondicionamiento del predio, para sacar las calles, los lotes, está a 90% el cercado perimetral, y por supuesto llevar el servicio de energía, ya está prácticamente en una etapa a concluir. Yo creo que si hablamos de generación al trabajo y de apostar a la industrialización, Rosario de la Frontera va a picar en punta, la verdad que estamos muy esperanzados, por ahí cuando uno hablaba en 2014-2015, lo veía muy lejano, y hoy es una realidad, esta etapa que terminará estimamos en fines de agosto, estará en condiciones para habilitarlo y empezar a trabajar con las empresas que quieran instalarse en rosario de la frontera”, concluyó.

