Panorama informativo desde Salvador Mazza

Raúl Costes, Periodista de allí, dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”

Por empezar, el corresponsal comenzó contando cómo fueron los primeros días de gestión de Adrián Zigarán, Interventor del municipio: “Por ahora se está portando. Aún hay miembros del gabinete de Méndez que están atrincherados en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, el hermano del Intendente, que insiste en que debe continuar, también su sobrino y su secretaria, el interventor está tratando de solucionar esas cuestiones”.

Además, Costes comentó que, sumada a la cuestión anterior, hay otro problema que Zigarán está tratando de solucionar: “Para poder ordenar el municipio se le está haciendo un poco complicado. En los últimos días se emitieron resoluciones a nombre de un familiar del secretario privado de la ex intendenta Valdiviezo, así que hubo acomodos familiares que también el interventor estaría sacando en esos puesto”.

Finalmente, el periodista contó la situación actual de las fronteras con Bolivia, las cuales ya debieron ser habilitadas: “Todavía no se puede cruzar. Tuve que hacer una cámara escondida, ingrese al puente internacional, donde está migraciones. Recordemos que el Ministro Villada dijo que el lunes o martes se iba a abrir la frontera, no ocurrió. Sin embargo, me manifestaron que la semana que viene posiblemente sea la apertura”.

