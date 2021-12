Panorama informativo desde Salvador Mazza

Natalia Camacho, desde allí, dialogó en “Máxima Tarde”

En primer lugar, la periodista se refirió a cómo se encuentra la actualidad política en la localidad: “Zigarán entró a su oficina desde que llegó y no lo vi salir más. Con tantas cosas que pasan en Salvador Mazza, imaginate como está como para que no quiera salir”. En cuanto al rol que sigue teniendo el ex intendente Méndez hasta el día de hoy, Camacho dijo que “cuando ingreso el interventor había mucha gente disconforme con Méndez y su gabinete, pedían que se quite a todo el gabinete, pero que sin embargo, hasta el día de hoy hay gente de Méndez en el gabinete”.

Con respecto a la concejal Subelza, la periodista detalló la inusual estrategia que optó para ser elegida por los votantes: “Subelza conformó un nuevo espacio político con otro nombre y es así que busca consolidarse en el PJ. Ella le llevaba tortas de sorpresa a las chicas que cumplían 15 años, ya sea en el colegio o en sus viviendas. Así logró llegar a una banca del concejo, entró y logró hacer eso con el aporte de la municipalidad, era oficialista. Aquí, Salvador Mazza se presta para todo”.

En cuanto a la difícil y constante situación que se vive con la inseguridad en la frontera con Bolivia, la periodista comentó que ni en el pico más importante de casos de COVID pudieron controlarla: “Nunca se cerró, tenés paso por el puente, con toda la rigurosidad y tenés paso por los clandes. Conozco gente que viajó por Santa Cruz y no necesariamente lo hizo por el paso internacional. Volvieron como si nada, y se fueron con toda la familia”.

Finalmente, Camacho habló sobre una situación particular que se vivió con la construcción de nuevos cajeros en la localidad: “Esto es normal aquí, llegó el punto de que es tan cotidiano que la gente misma lo asimiló. Hoy hice imágenes sobre los 6 nuevos cajeros instalados en otro espacio de banco Macro, un desastre, habilitaron 6 pero solamente 3 servían. Después un vecino dijo que solo servía uno. Mucha gente en la fila se daba vuelta, porque no son de aquí, aquí nos conocemos todos, los que tienen inconvenientes a ser registrados con las cámaras no son de aquí”.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: