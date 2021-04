Para fortalecer y prevenir el COVID/ El Hospital Oñativia contará con un gimnasio para pacientes de riesgos

En contacto con Andrea Lazarte, Dr. Marcelo Nallar – Gte Hospital Oñativia informó que habilitaron un gimnasio para sus pacientes.

El profesional indicó que su mayor enfoque es, en las personas que integran el grupo de riesgo, ”los actores que se complican en general son el grupo de riesgo. Por la edad o por las patologías asociadas no controladas, o las personas que tienen vidas sedentarias. Un dato nuevo es que aquellas personas que están en en el grupo de riesgo y no tienen vida sedentaria tienen menos probabilidades de complicarse si tienen covid. Es una invitación a todos los pacientes a inscribirse a un gimnasio y si no tienen dinero nosotros estamos abriendo uno totalmente controlado de 2 a 6 de la tarde y es gratis”, agregó.

En este sentido indicó que el gimnasio abre esta semana y para inscribirse tienen que pedir un turno en el hospital y luego van a ser orientados por ellos.

Comentó que tienen tres pacientes internados hace 5 meses, ”están lucidas pero sus pulmones todavía los tenemos que trabajar, tienen que recuperar la musculatura para volver a recuperarse por sus propios medios. Lo hacen pero se agotan y hay que colocar respirador, esto un trabajo de fisioterapia. Quizá se las interne en otro lado que no se necesite tanta complejidad, así se liberé estás camas para personas que si la necesitan”.