Para Ramos, Yonar critica la gestión de Cornejo ahora, antes se hacía el desentendido

En comunicación telefónica con Andrea Lazarte, el concejal por Rosario de Lerma, Facundo Ramos, explicó sobre los dichos de que el Concejo Deliberante “pone palos en la rueda”.

Según el Concejal, estos dichos del diputado Lino Yonar son incorrectos ya que se tienen que controlar todo los proyectos que llegan al Concejo.

“El cree que controlar es poner palos en la rueda y no es así. Ahora critica a la gestión de Cornejo, antes no lo veía tan vehemente. La tarea de un Concejal es poner el grito en el momento, no cuando el acusado está en las peores condiciones, él en su momento no hizo las tareas de gestión necesarias. Débora López y Querubín Sosa son dos personas coherentes, ellos siendo concejales hacían la tarea de control, no se hacían los desentendidos”.

Escucha la nota completa acá: