PASO: FUERON CREADAS PARA TRANSPARENTAR PROCESOS POLÍTICOS

En comunicación con Andrea Lazarte, Miguel Nanni, Diputado Nacional explicó porque no está de acuerdo en que se realicen las elecciones PASO. ”Es un tema frívolo. No es momento de discutir esto. No es momento ni para dar marcha atrás, ni para adelante. Es preferible que las cosas se queden como están”, agregó.

”Se usa de excusa ahorrar fondo, pero si juntas los tres presupuestos del ejecutivo legislativo y judicial, encontrás fondos para hacer 100 pasos y no 1”, detalló. En este sentido explicó que las PASO fueron creadas para trasparentar los procesos políticos, para abrir los partidos a la gente común. ”Ahora se quiere volver al viejo sistema político, me parece muy mal proyecto. Se hace una verdadera reforma política. Este sistema le conviene a los que ya tienen cargo”, agregó.

Con respecto a la ley indicó que, ”No hay senadores opositores en Salta y entiendo que la ley va a salir. Es volver a la vieja política. Tengo mucho respeto pero este proyecto no me gusta y me gustaría que no prospere”, manifestó.