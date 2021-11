Patricia Aguirre: “Me encantaría dar una respuesta para solucionar el tema de la violencia, sin lugar a dudas las políticas públicas están fallando»

La abogada dialogó en “Máxima Tarde”

En primer lugar, Aguirre se refirió a la ola de violencia de género que se viene incrementando en la provincia en los últimos tiempos: “Pienso que debemos tomar medidas más drásticas, por empezar, la consigna policial debe ser sobre el hombre, tenemos que empezar hacer esto. Apoyo a Romina Arroyo por el kit de seguridad, lamentablemente nos llevan a que nosotras nos tengamos que defender porque hay un estado ineficiente”

Por otro lado, la abogada comentó su punto de vista sobre una nueva modalidad que se empieza a ver en la sociedad: “Lamentablemente son los vecinos los que se organizan para defenderse, tenemos que tomar en cuenta este dato importante, lo que quiere decir que el estado no está cumpliendo su rol. Si no tenemos políticas públicas serias, no podemos seguir el tema de la violencia, lo que sí podemos decir es que no se están destinando los recursos”.