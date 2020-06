Patricia Argañaraz “Con la resolución 140 nos están poniendo la soga al cuello”

En comunicación telefónica con Andrea Lazarte, la docente oranense, Patricia Argañaraz, explicó su disconformidad con la resolución 140 del Ministerio de Educación de la Provincia.

Esta resolución propone la vuelta a clases para toda la provincia de forma paulatina con el personal administrativo para el próximo 29 de junio, donde los docentes tendrán que firmar la misma. Sin embargo, según la docente Argañaraz, se han asegurado de hacerlos firmar una declaración jurada para hacer responsable a todos los docentes. “Nos están poniendo la soga al cuello prácticamente”

La docente explica que en algunos puntos de la resolución no se está respetando ninguno de los temas de seguridad para docentes y alumnos, según Patricia en el nivel primario hay un 40% de la docencia que está en situación de riesgo sumado a que numerosos docentes no tienen movilidad sin el transporte interno. “Los docentes de la provincia de Salta se encuentran abandonados. Me llama la atención que nadie haya salido a emitirse en contra de esta resolución porque atenta en contra de docentes, directores y niños. No escuché a ningún gremio ni sindicato que los haya defendido”.

Escucha la nota completa acá: