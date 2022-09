Personal de salud marchará porque no les están pagando

Hace semana prestadores de servicio de salud marcharon porque le debían, de hace mucho tiempo dinero, prácticamente están trabajando gratis. Hoy habrá otra marcha a las 20 hs porque siguen sin cumplirles, lo que les prometieron hace 15 días no se lo cumplieron.

En ese sentido, María José Salcedo quien contó que la situación sigue siendo la misma. “Nos están pagando por porcentaje, hay obras sociales que no han pagado, nos dieron el 40% o 50% Hay obras sociales que nos tenían que pagar junio y nos pagaron marzo y abril. Seguimos en una situación que, con la inflación, no se puede seguir esperando la buena voluntad de los pagos. La plata está, el tema es como llega, seguimos pidiendo que alguien pueda fiscalizar eso. Ninguna obra social puede darnos la respuesta de quien tiene la plata o porque no llega a nosotros”.

Además, explicó que tampoco se les pidió recibo, los recibos nunca nadie los controla, terminan en un limbo en el cual, las obras sociales ni siquiera nos piden los recibos. “La realidad de todos lo que trabajamos de manera privada, no nos alcanza, no llegamos con el papeleo”.

Si bien ahora hubo un ajuste a nivel nacional, Salcedo aclaró que les empezaron a llegar facturas, pero les pagaron lo mínimo. “Estamos esperando si el ministro de Salud, Juan José Esteban nos diga algo. Encima que estamos siendo vulneralizados, la señora Isabel De vita, legisladora dijo algo totalmente incoherente, porque dijo que apelaba al gobierno y a la familia y que nos pongamos las pilas para que haya menos niños autistas”.