PESCADORES MOLESTOS/ PIDEN CONSIDERACIÓN POR LAS MULTAS Y QUE LES HABILITEN LA PESCA DIURNA

En diálogo con Andrea Lazarte, Dario Brunotto – Propietario de Catamarán comentó sobre el problema que está generando las restricciones en el horario en este rubro.

”Antes de las doce tenemos que estar en el puerto, para que la gente tenga una hora y veinte para llegar a Salta sin inconvenientes. Tendrían que tener un poco de consideración para la gente que está volviendo del Dique porque ellos no están saliendo de una fiesta clandestina, ellos están volviendo a su hogar”, detalló. En este sentido comentó que los controles tienen que priorizar el regreso de la gente a sus casas. Son un ”mal necesario”, los tienen que hacer si o si, más que nada el de alcoholemia.

”Este horario nos complica a todos, tanto a los catamaranes, como a los del comercio. La gente no está llegando. El movimiento bajó un 50% en relación al de antes. Hay embarcaciones que directamente no trabajan los días de semana, con suerte un fin de semana sí”, comentó. En cuanto a la pesca recalcó que siempre fue nocturna y por ahora a la mañana no habilitaron salir y están a la espera de respuestas de Omar Carrasco. ”Nos dijo que a partir de mayo nos iban a habilitar salir a la mañana. Sin embargo, hay lanchas habilitadas y gente pescando en el Dique, tiene que ser parejo para todos”, finalizó.