Pide justicia/ Alcoholizado, sin seguro, la atropelló y la madre sólo le pidió disculpa a la víctima

En comunicación con Lazarte’nPorElMango por Cadena Máxima, Magdalena Quispe, víctima de un accidente de tránsito quien denuncia al hijo de Guadalupe Colque.

Magdalena Quispe, fue atropellada por un automóvil, enfrente de Parque La Vega, en junio de este año, denunció a través de nuestro medio que no puede accionar contra el hijo de Guadalupe Colque quien le causó lesiones gravísimas, debido a qué supuestamente en la Justicia no encuentran o no les llegaron las pericias realizadas por Criminalística y la Policía de Tránsito.

«Nadie se hizo cargo de nada, los gastos corren por mi cuenta, tengo fracturas en la rodilla y comprometida la cadera, ahora dicen que se perdieron los papeles y solo figura mi denuncia, no quedó ningún registro, el joven tiene 25 años, manejaba un auto sin seguro y el CIF le tomó alcoholemia», dijo.

Por su parte el esposo de Magdalena Quispe, recordó que el mismo día del accidente, Guadalupe Colque, madre del joven, le dijo «mi hijo durmió, te pido disculpas'».

«No podemos hacer nada, no nos dejan avanzar, están desaparecidos los papeles, fuí a la policía de tránsito y buscamos entre muchos papeles pero al parecer liberaron ese papel», señaló.

Por lo sucedido la víctima exije justicia y que se complete el legajo en fiscalía, «no quiero ser un número más de tránsito, en Salta es muy difícil que se haga justicia, ojalá Dios le toque el corazón a esa señora y vea que es gravísimo lo que hizo su hijo», concluyó.