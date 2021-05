Piden que se suspendan las clases presenciales

Eloy Alcalá, secretario general de AMET contó todos los detalles de esta petición en máxima tarde

El sector educativo fue y es uno de los que más está sufriendo las consecuencias de la pandemia del COVID. Ante esto, desde la AMET, asociación del magisterio de enseñanza técnica, piden que la decisión de mantener las escuelas abiertas dé marcha atrás: “En realidad es una suma de todo, esto lo trabajamos con el frente intrgremial docente, hicimos un relevamiento en las escuelas de la provincia y lo que se estimó a principio de año es un acuerdo para poder cumplir los protocolos en las escuelas, hoy en día hay escuelas que no tienen insumos, no tienen ordenanzas, no tienen personal administrativo, tienen problemas en los baños y serios problemas de agua, esto nos obliga a pedirle al gobierno que se suspendan las clases por 15 días a partir del lunes. Es sumamente necesario porque por más que el ministro y el presidente del COE salgan a decir que en las escuelas no se contagian los docentes, es imposible sostener la situación”, afirmó el secretario general.

Además, Alcalá insistió en que se debe hacer algo al respecto, ya que los contagios siguen aumentando: “Uno para prevenir los contagios, y esto la comunidad debe cumplirlo, para cumplir los protocolos necesitamos los insumos, no es responsabilidad de estos sectores, sino del gobierno, hay escuelas que tienen los insumos pero no tienen ordenanzas. Se intentó suplir esto por planes nacionales, muchos han renunciado porque se les paga muy poco, el año pasado con 7 o 10 casos se mantuvieron cerradas las escuelas y ahora que tenemos 300 las quieren mantener abiertas, esto está estudiado por el CONICET a nivel mundial, la suspensión trae la reducción de contagio”.

Finalmente, ante los contactos que mantuvieron con el COE, el secretario dijo: “Cuando nos reunimos con el COE hablamos de estas cuestiones, hubo un compromiso con ellos de aumentar el tema de controles, de ser más estrictos, cosa que no ocurrió. Se largaron las clases y solo se arreglaron algunas escuelas. No podemos seguir en estas condiciones, algo que del COE también es contradictorio, es que autorizó a los institutos privados a ir de manera directa, cuando a nivel nacional se dijo que hay que ir por burbujas. Ellos saben perfectamente de los cargos que se necesitan y lo que se está invirtiendo en insumos, hay escuelas que recibieron $3000 pesos al principio de clases, y pensaron que lo podían hacer durar hasta mayo”.

