Pidieron a Diputados la destitución del diputado Gustavo Orzoco

En comunicación con Agenda/Salta, el Diputado, Gustavo Orozco indicó el pedido ingresó desde un juzgado de garantía, el que debe controlar el proceso de investigación. «Cuando se hace una denuncia son los fiscales que llevan adelante la investigación. En este caso quien pide mi desafuero es el tribunal de garantía. Yo soy el único legislador en el país que pidió que se le sacaran sus fueros para que me lleven a juicio como corresponde, hace 5 años no me se me hace juicio», dijo.

Ante la situación señaló que no le hacen el juicio, porque es la forma de tenerlo «agarrado y poderlo presionar». «Hay un pedido de elevación a juicio por causas todas relacionadas con el trabajo. No tengo ninguna causa en donde se me acuse de haberme quedado con una moneda de ‘Pepito’, de ‘Juan’ o de una escuela».

Según el Diputado, «Tenemos causas donde se acusó a la brigada de investigaciones, de vejaciones y torturas, siempre nos presentamos y nunca nos pidieron el desafuero. Ahora, después que dije que iba a ser candidato a gobernador y que pedí en esta cámara que se investigue al Dr Cornejo por presuntos acosos que cometió contra femeninas en el pasado y que quedaron cajoneadas».

Cuando el pide eso, inmediatamente le piden el desafuero por una supuesta causa de amenazas en una pegatina en la última campaña. «¡Muchachos la gente se da cuenta!Yo no hago pegatinas. «Saquen sus conclusiones. Soy diputado hace 4 años, nunca tuve ningún problema de este tipo hasta que dije:’voy a ser candidato a gobernador de Salta’. No solamente voy a ser candidato, ¡voy a ser gobernador! porque con todas estas injusticias, están haciendo otra cosas más que despertar a la gente».

Orzco comentó que el gobierno actual pertenece a la aristocracia, que inclusive traicionó al Gral. Güemes. «Los salteños siempre fuimos gobernados por las mismas familias, se fueron pasando el poder entre ellos. No es casualidad que los últimos 3 gobernadores salgan del mismo colegio».