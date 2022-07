Piedecasas: «La sociedad mira preocupada toda esta situación y pide urgente soluciones».

En Interrogantes de Fernando Galván dialogamos con Miguel Piedecasas, Doctor en Cs. Jurídicas y Sociales. Docente. Ex Presidente y Vice del Consejo de la Magistratura de la Nación sobre la problemática que está atravesando nuestro país.

Muy consternado comenzó la entrevista indicando que estamos pasando un momento muy crítico en la sociedad argentina, en el país, con la economía; pero tienen que encontrar las bases para la estabilidad y un proyecto futuro de sociedad.

«Hay que encontrar puntos de consensos, de encuentro, de diálogo; para construir un proyecto que tenga como base el respeto a las instituciones» afirmó.

Con respecto a la deuda del país indicó que es el resultado de que el gobierno no pudo concretar ni estabilizar lo que dejó el presidente anterior .

Además hizo referencia al poder judicial y expresó que el mismo tiene una crisis de credibilidad que se refleja en lo justiciable que no puede comprender a todo el poder , que a veces por falta de recursos, falta de preparación; no brinda las respuestas adecuadas a la sociedad.

Por último señaló que los argentinos están observando con mucha preocupación todo lo que está pasando y piden soluciones rápidas y concretas.