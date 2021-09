Pinsón: “Lo que sucedió en el partido de Argentina-Brasil claramente fue una cuestión política”

Emiliano Pinsón, periodista deportivo de ESPN, dialogó con “Máxima Tarde” y dio su opinión sobre lo ocurrido en el partido de Argentina-Brasil.

Durante la tarde del domingo se debería haber disputado las eliminatorias sudamericanas entre Argentina y Brasil en San Pablo. Ambas selecciones cantaron su himno, inició el partido y a los cuatro minutos ingresaron autoridades sanitarias a detener el juego. Según se supo después, acusaron a los jugadores Emiliano “Dibu” Martínez, Emiliano Buendía, Giovani Lo Celso y Cristian Romero de falsear sus documentaciones para ingresar a San Pablo.

El periodista Emiliano Pinsón explicó que la Selección Argentina no va a salir perjudicada ni va a perder los puntos. Entre las posibilidades remarcó que una vez terminado el partido se podrían repartir los puntos, reprogramar el partido y quitar puntos a Brasil o reprogramar el partido normalmente. “Nunca se ha dado una situación así por lo tanto va a ser complicada decisión final”, dijo.

Por otra parte opinó que lo que sucedió el domingo claramente fue una cuestión política. Apuntó a que hay una ley que estipula que todo aquel que llegue a Brasil desde Inglaterra debe cumplir 14 días de confinamiento. Y según entienden los jugadores de la selección vecina, los argentinos no deberían haber jugado. “Fue una cuestión montada”, acotó.

Para finalizar dijo: “Creo que tienen que reprogramar el partido, se tiene que jugar, no me gustan que los partidos se definan en el escritorio”. También añadió que para el 9 de septiembre no habrá problemas en el partido contra Bolivia y por primera vez habrá público durante la pandemia por covid-19.

Escucha la nota entera en el siguiente link: