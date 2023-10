Pizzeti: “Macri se comportó como si fuera su empresa y tomó la decisión él solo”

“Lo que hemos visto en estas elecciones es que el votante es libre y que en cada elección toma la decisión que le parece más razonable, no está viendo si hay una dirigencia que le ‘ordena’ que vote para un lado o para otro”.

El consultor político, Luis Pizeti, dialogó por Cadena Máxima con Miguel Dalesio sobre las jornadas poselectorales.

Sobre la decisión de la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, informada ayer, de darle su apoyo a Javier Milei de cara al balotaje; Pizeti analizó: “Me parece que se trata de un acuerdo previo (entre Macri y Milei) más que de que haya entrado en pánico” tras el resultado electoral. “Tal como veníamos viendo, ya habían algunas señales de que había un acuerdo previo y lo que hemos visto ahora no es más que la concreción de ese acuerdo. No me parece que se trate de ‘carpetazos’”, sostuvo.

Analizó el impacto del resultado electoral tanto en JxC como en cada partido que conforma esa alianza. También habló de la posición de los gobernadores radicales y los vínculos con Sergio Massa; y se refirió a las encuestas que ya comenzaron a medir el escenario de balotaje.

