PJ/ Troyano “Coincido con Balduzzi por el tema Caletti, esos espacios son al mérito militante”

En comunicación telefónica con Andrea Lazarte, la dirigente justicialista, Slivia Troyano, expresó su pensamiento con respecto a la actualidad del Partido Justicialista salteño.

La dirigente justicialista sostuvo que la convocatoria a sectores es una decisión correcta, además agregó que el peronismo salteño tiene que volver a los orígenes, sumando a mujeres y volver a los centros de acción del peronismo. “En esta posición de convocatoria a sectores me parece lo correcto, es lo que se debe hacer. Hay presidentes de agrupaciones internas que deben ser convocados y ser parte de ese esquema de regularización de convocatorias a elecciones. Tenemos que volver a los orígenes. A la rama femenina, a las unidades básicas donde son los centros de acción de el peronismo”.

Además, Troyano apuntó contra el ex gobernador Juan Manuel Urtubey por “usar” al PJ como posicionamiento electoral y de sumar al partido personas que poco tenían que ver con el pensamiento justicialista. “Urtubey lo único que hizo fue usar el sello del justicialismo para posicionarse en una línea que poco tenía que ver con la ideología y pensamiento. Durante 12 años de gobierno llenó y afilió al peronismo de nombres que ideológicamente no tenían que ver con el mismo. He visto personas que han hecho peronismo desde la gobernación de Roberto Romero, pero también he visto gente como Urtubey y Juan Carlos Romero que no han hecho peronismo y que ahora ya blanquearon su ideología. Es muy difiícil estar en la cabeza de los maquiavélicos”.

Por último, la dirigente coincidió con los dichos de Balduzzi por las personas del justicialismo que cuestionaron la convocatoria de sectores del peronismo, la salida de Estrada y al no reconocimiento de militancia de Caletti. “Coincido con Matilde Balduzzi, que es una vieja militante peronista, a Estrada no lo conocí nunca militando. Con el tema de Caletti, yo creo que esos espacios son de méritos militantes y hay referentes que tienen historia peronista”, agregó Troyano.