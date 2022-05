Plan Mi Pieza/ Hasta $ 240 para ampliar, remodelar o mejorar la vivienda

En comunicación con Lazarte’nPorElMango por Cadena Máxima hablamos con Diego Arroyo – Delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Salta, acerca del Programa «Mi Pieza».

El Programa “Mi Pieza”, está destinado a la asistencia económica para mejoramiento y ampliación de viviendas en barrios populares que estén registrados en el ReNaBaP.

Esta iniciativa está orientada a mujeres, mayores de 18 años, argentinas o con residencia permanente y residentes en barrios populares del ReNaBaP que cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar.

«Estamos en la cuarta etapa del programa, el 23 de mayo se abrió la inscripción nuevamente, en primer medida el programa esta dirigido a mujeres mayores de 18 años de barrios populares, en total hay 154 barrios populares en salta», explicó.

Diego Arroyo señaló que para participar no hay una fecha de cierre y que desde las 8 am las oficinas estan a disposición para ayudar a inscribirse a las personas que no tienen posibilidades de manejar internet.

Para obtener el financiamiento se debe ingresar a argentina.gob.ar/mipieza y completar el formulario de inscripción. La selección se realiza mediante un sorteo y los montos son de 100 mil o 240 mil pesos, el cobro es mediante ANSES en 2 cuotas el 50%

Cabe destacar que la Segunda cuota se recibe luego de validar el avance de la obra.

«Se pueden realizar obras de mejoramiento de techo, pared, pisos o aberturas, división de interiores, refacciones menores de plomería y/o electricidad y ampliación de viviendas», Finalizó.