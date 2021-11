Plan Multimarcas: a un paso de obtener tu 0km

Hoy, en comunicación telefónica con Andrea Lazarte, representantes de Red de Inversiones explicaron las posibilidades que trae esta concesionaria, con promociones y el plan Multimarca para poder acceder a tu auto 0km.

Se trata de un plan, en la cual la concesionaria, ubicada en San Luis 747, entre Ituzaingó y Florida, da múltiples posibilidades a la gente para que puedan acceder al auto 0Km. “Trabajamos con todas las marcas, la persona no queda a pie en ningún momento”, explicaron.

Ellos lo que hacen es una venta directa financiada, no es un plan de ahorro. «La venta directa, generalmente se respeta el precio y la cuota no sube, se congela. No ofrecemos un plan de ahorro”, dijo.

Trabajan de la siguiente manera:

•Bonificaciones en cuotas al 60%, esto significa, por ejemplo, que una cuota de un auto Gol Trend de $25.000, quede en $10.200.

• Las cuotas pueden ir de 12 a 60 cuotas fijas.

•Si el cliente no puede ir a la concesionaria, el personal de Red e Inversiones, puede acercase a su hogar con todo el cuidado sanitario.

•Reciben autos usados y trabajan con el sistema llave por llave.

•Trabajan con todas las marcas.

• Los fletes y patentamientos tienen costo adicional, pero es mucho más económico que otras agencias.

• No hay sorteo ni licitación.

Los requisitos son el DNI, boleta de servicio y el pago. «En el momento que ingresa abonando la primera cuota sin derecho de inscripción o sin reserva de la unidad».

Asimismo, las representantes explicaron que si la gente no quiere retirar el 0Km tiene la opción de retirar un usado, puede renovar su modelo por cualquier otro, ellos arman su plan financiero”.

Finalmente, señalaron que se pueden comunicar con ella, para más información al número 3875474474. “Tenemos una promoción de 26 modelos y marcas de vehículos, como lo son el Gol Trend, Chevrolet Onix o Plus, Logan, Kangoo, Ranger y ahora Citroën”.