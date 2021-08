Policía de la Ortografía Correctora de Español Laura Rajchman “La mala ortografía va empeorando”

Hoy, en el programa “Lazarte´n por el Mango” de Andrea Lazarte, la Policía de la ortografía, Laura Rajchman, habló acerca de la cantidad de gente que no sabe escribir de manera correcta.

“Hace muchos años tenía unos vecinos que querían ser youtubers, y uno de ellos me invitó a hacer un video con él y me presentó como la policía de la ortografía, así que me identifico con ese nombre, soy traductora de inglés y correctora de español”, aclaró.

Ella, explicó que la falta de ortografía en las personas, se debe a que, al escribir rápido un mensaje, no se fija si escribió correctamente, también se debe a que la gente no lee lo suficiente. “No se cual sería el causante de este problema, pero es la combinación de estos factores”, añadió.

A su vez, indicó que esta situación de la “mala ortografía” va empeorando. “Lo más grave es que lo encuentro en medios de comunicación, en la tele, revistas, diarios argentinos y de otros países”, dijo.

Por otra parte, Rajchman afirmó que los errores más comunes que encuentra son las palabras: “habrán”, “habían”. “Pluralizan el verbo haber, cuando este verbo es impersonal y debe estar siempre en singular”, manifestó.

Finalmente, expresó que, en sus redes sociales, enseña a la gente, a través de juegos, a escribir mejor. “Mucha gente me escribe para poder ayudarlos, para mí es un gusto enseñar lo que sé”, señaló.