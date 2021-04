POR LAS VENTAS ONLINE/ TRABAJADORES DE GARBARINO TEMEN POR SUS PUESTOS LABORALES

En contacto con Andrea Lazarte, Marcos Varela – Vocero de los trabajadores de Garbarino comentó sobre la manifestación nacional que van a realizar todos los trabajadores del rubro este viernes.

”Es complicado. La empresa decidió dar un giro. Ellos lo llaman comercial, apuntar a las ventas online y de esa manera tomó decisiones arbitrarias como cerrar sucursales en todo el país”. En este sentido comentó que son 35 sucursales cerradas y más de 2000 empleados suspendidos en todo el país.

En relación a la provincia comentó que son 4 sucursales con 200 empleados las que están en esta situación critica. ”La mitad de los empleados estamos suspendidos. La empresa se tomó el privilegio de suspendernos sin decirnos nada, en el cual nos obligan a cobrar el 76% del sueldo en cuotas. El tema es que no nos pagaron y no nos quieren pagar. En las mediaciones que subimos no dan fechas exactas. Tenemos respuestas negativas y soberbias. Es lo que ellos quieren, que nos cansemos y aceptemos esto como un retiro voluntario”, detalló.

En este sentido indicó que van a realizar un paro de actividades a partir de las 9:00 de la mañana en todas las sucursales del país y el día viernes van a realizar una manifestación para ser escuchados. ”Es lamentable que la empresa mire para otro y que las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto. Esto viene hace tiempo y es una empresa grande que vende muchísimo”, agregó.

Varela comentó que a pesar de la pandemia y a crisis del país, los productos todavía se venden en las sucursales. ”Las ventas en internet son una novedad desde el año pasado. Nosotros pensamos que la intención es quedarse con alguna sucursal para lo que es el despacho para la mercadería. Pero, producto que llega a la sucursal, es producto que se vende. Hay mucha demanda en lo que es tecnología a pesar de la suba de los precios´’, finalizó.