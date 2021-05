Por nuestros viejitos/ Cuidados, atención y eutanasia en mascotas

En comunicación con Andrea Lazarte, Carla López- Veterinaria comentó sobre la esperanza de vida de nuestras mascotas y lo importante que es la alimentación en su crecimiento. Además habló sobre eutanasia de nuestros animales domésticos.

Indicó que la esperanza de vida en los perros es de 15 a 20 años, ”lo que sería salchichas, caniches y chiguaguas, son bastantes longevos. Son perros que llegan a a vivir hasta 20 años sin problemas. De hecho son perros hiperactivos que suben y bajan escaleras sin cansarse. A diferencia de una raza grande, como un ovejero alemán o un bóxer, que a los 8 años por ejemplo los años ya le pasan factura”, detalló.

En cuanto a la alimentación explicó, que la vejez es un proceso en que los dueños tienen que acompañar. ”Depende de nosotros, mejorarle la calidad de vida. El tema de la alimentación es muy importante. Tenemos alimentos específicos para los perritos de edad avanzada, que ya vienen con todo lo que necesita”. En este sentido recomendó que tienen que tener cuidado con el alimento remojado porque las mascotas pueden tener problemas en la dentadura y generar enfermedades. Además indicó que existen croquetas y es una buena opción.

Con respecto a los cuidados indicó que a partir del año tienen que realizar controles veterinarios al menos una vez al año y no esperar que la mascota se enferme. En cuanto a la eutanasia explicó que la práctica si o si la tiene que realizar un veterinario y tiene que ser por un cuadro irreversible. ”Esto quiere decir que lo que tiene la mascota no se puede curar. Por ejemplo una enfermedad renal o crónica. Es una decisión del dueño y el veterinario tiene que evaluar si es correcto o no, Tienen que ver factores como, la calidad de vida y debe ser de manera humanitaria. Hay gente que lo hace por causas ajenas y no por que lo necesita realmente. La eutanasia no es para sacarse un problema. Sino para que una mascota no sufra”, finalizó.