Por primera vez el radicalismo de San Martín tiene una candidata a diputada nacional

En comunicación con Andrea Lazarte, por Cadena Máxima, el Intendente de Tartagal, Mario Mimessi, aseguró que su localidad está avanzada en materia de obras importantes gracias al trabajo de gestión que han logrado realizar en conjunto a la provincia y nación. Se refirió además a las elecciones PASO.

“Gracias a distintas gestiones en conjunto al Gobernador y Nación se han logrado avances importantes. Hemos logrado realizar 9000 metros de cordón cuneta, un recambio importante de 800 luminarias, por 120 focos led. Laburando a full entendiendo que el diálogo y consenso son el camino” indicó.

Con respecto a las elecciones PASO, Mimessi manifestó que están viviendo una campaña tranquila. Si bien aclaró que no están trabajando de cara a las elecciones nacionales, destacó que el radicalismo tiene una concejal, Natalia Loria, que hoy es candidata junto a Guillermo Durand Cornejo. “La gestión de Mimessi se plebiscitó hace dos semanas en las elecciones y hemos tenido un fuerte respaldo. El radicalismo de Tartagal es el más fuerte de la provincia” dijo.

El dirigente radical, sostuvo que es necesario acompañar a candidatos que no estén en la famosa grieta “hay que salir de la grieta, hay que ofrecer nuevas propuestas, hay que dejar de echar la culpa. Hay que apoyar candidatos que no respondan a la grieta” expresó.

Consultado por la ayuda o gestiones encaradas por diputados nacionales indicó “no solo que no he tenido ayuda, más de una vez he sentido que han querido cerrar puertas. No han traído soluciones”.