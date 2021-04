La coaching Andrea Luz, dialogó con máxima tarde

La consigna de hoy, a cargo de Andrea, era ¿Por qué resulta difícil cambiar? De esta manera, Andrea nos contó y respondió todas las dudas que puedan surgir: “Algo que se viene dando las ultimas 2 semanas con diferentes personas que vienen a consulta, como también personas que están haciendo una formación. Por ahí les resulta un poco complejo dejar viejos hábitos, osea, nosotros cuando nos disponemos a crear algo diferente pa5ra nuestra vida, tenemos que salir de patrones conductuales repetitivos a los que estamos acostumbrados. Desde que nosotros nacemos vamos absorbiendo todo el ambiente en función a lo que el ambiente disponga que vamos a tener que aprender para sobrevivir”, afirmó la coaching sobre la consigna.

Adentrándose en el tema, Andrea empezó contando a que se debe la dificultad para que logremos un cambio: “Por ahí tenemos ciertos hábitos que de repente no nos explicamos, no hay una conciencia real de cambio, eso es lo que está sucediendo detrás de todos los cambios que nosotros queremos hacer. Primero porque a veces son cambios sociales, osea que van en función de lo que la sociedad nos está pidiendo, y otra, es que buscamos la pareja que inconscientemente tenemos programad para proyectar en nuestro lado, no es la persona que nosotros quisiéramos, pero nosotros estamos vibrando en una frecuencia para atraer el tipo de persona que necesitamos para tener”.

Además, la coaching afirmó que el cambio nace principalmente desde uno mismo, mediante el amor propio: “El cambio real empieza básicamente con el amor propio. Cuando nosotros no tenemos conciencia desde que lugar vamos a hacer una terapia, desde que lugar vas al gimnasio, si vas a ir por el trate, que esto o el otro, o si vas a ir porque te gusta, porque te hace bien y porque te hace sentir bien. El cambio empieza asumiendo en la realidad que vos estas”.

Finalmente, Andrea habló sobre el momento en el que uno empieza a conocerse: “Cuando uno empieza a conocerse no lo hace desde el juicio, al hecho de ver y decir bueno, tengo que cambiar, tengo que adelgazar. Si vos le vas a echar la culpa a la persona que tenés al lado y no vas a ver qué es lo que vos estás haciendo para tener una persona así, se va a ir el fulanito de turno y va a venir otro peor”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/4UxiY1Korq/